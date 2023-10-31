樓市鬆綁套現 再覓其他投資

行政長官李家超上星期發表了其任內第二份施政報告，當中提出了針對香港樓市的「減辣」措施。這些措施包括將額外印花稅的年期從3年縮短至2年，也就是業主持有物業2年後出售時，毋須再支付樓價10%的額外印花稅。此外，買家印花稅和新住宅印花稅的稅率也將減半至7.5%。

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這些措施的目的是為了鼓勵市場交投，刺激樓市成交量。筆者預期這些措施對刺激樓價上升的影響不大。然而，額外印花稅的部分鬆綁將有利於業主們出售物業套現，並將資金投放在其他投資工具上。

海外租金回報可高達9%

由於香港的樓價持續下跌，出於傳統「寧買當頭起，莫買當頭跌」的觀念，部分投資者認為現在並非入市的好時機。相比之下，美國的樓市正處於「當頭起」的階段，過去數年一直穩步上升，租金收入也相應增加。

考慮到香港的租金回報較低，投資者可以趁着這個減辣措施的機會，出售一套物業，將資金投放到海外市場，以獲取高達9%的租金回報。

投資美國物業 考慮分期付款

日前有一位讀者透過電郵詢問，他對美國的樓市非常看好，並對於可觀的租金回報非常感興趣。雖然當地的樓價不高，只需100萬港元便可買到一所物業，然而，他手上現金不多，一時間難以籌集100萬元現金，只能感到無奈。

針對投資者的需要，市場上新推出了物業分期付款計劃，想要投資美國物業的投資者，現可考慮分期付款方式。

投資者只需投入大約30%至50%的首期款，即可成功購買物業。而物業的租金收入可以用來支付利息，甚至可以只支付利息而不還本金。投資者可以先建立一個能夠產生正現金流的出租物業組合，後再利用這些資產向當地金融機構申請融資，釋放資金。到時候再將融資得來的資金支付樓價的餘款，正式擁有整個物業。

在這整個過程中，投資者只需動用相等於樓價30%至50%的現金，大約50萬港元，就可以成功邁出創造被動收入的第一步，門檻非常低。相關的計劃更包含了物業的首年保養維修，第二年只收取每年幾百元保養維修計劃，為投資者提供全面的保障。

目前的經濟環境，在香港買樓獲利，已不像以前那麼容易，所以投資者要靈活走位。趁減辣措施鬆綁的良機，投資者應重新審視自己的理財組合，把握時機活化手上的資產，可以為自己創造被動收入。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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