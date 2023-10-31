信安：展望光伏6個子行業潛在機遇

重點：

光伏行業的高效電池不斷發展，N型電池技術的突破，有利帶動光伏整體產業鏈中的各個子行業的需求上升及進一步發展。 隨着用電高峰期和低谷期的電費價格差異擴大，以及兩部制電價制度落實，今年工商業儲能的盈利能力顯著提升。

面對全球對能源安全的要求升級，加上氣候變化不斷加劇，新能源產業帶來的機遇不斷湧現。在中國內地利好政策之下，中國光伏經過多年的發展，在國際的賽道上表現相對亮眼，而中國儲能業亦有望受惠業務發展成本下降，以及海外需求增加。

展望未來，光伏及儲能將呈現哪些發展趨勢？子行業帶來的機遇在哪裡？

光伏行業：N型電池目前市場滲透率提升

隨着市場對高效光伏電池需求增加，奠定N型電池TOPCon應用的主流地位。N型電池目前市場滲透率達25%至30%，2024年料可進一步提升至65%至70%。由於市場逐漸轉向N型電池，製造N型電池的N型矽料，在品質及技術上要求較高，因而需求較旺盛。

相反，P型矽料則面對產能過剩，現時其價格已跌至每噸6萬元人民幣，預計供應或於2024年進一步增加，令價格將長期維持低位。N型矽料每噸售價較P型矽料高8,000元人民幣，預料在2023年下半年至2024上半年，兩者差價將進一步擴闊，具備N型矽料生產能力的企業盈利前景較好。

值得注意的是，生產光伏矽料的重要消耗品石英坩堝，因原材料高純石英砂價格持續上升而面臨供應不足的情況。此外，N型矽料薄片化趨勢進一步加大技術壁壘，不同廠商供應的產品尺寸以及性能差異，促使企業盈利水平出現分化。

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另一方面，矽晶圓面對產能過剩問題，我們預計2023年底矽晶圓產能將達到900GW（吉瓦）以上，供應過剩導致市場競爭加劇，令整體企業盈利水平下行，不過龍頭公司的盈利韌性仍然相對強勁。2023年下半年，預計矽料將進一步降價，帶動光伏元件價格及矽料企業盈利下行。

然而，受惠N型電池使用佔比提升、海外銷售市場擴張、以及長期建立的品牌溢價，預計光伏元件龍頭企業的盈利表現可能相對較強。

其它光伏產業鏈:

逆變器：儲能逆變器與電池是戶儲系統的組成核心，預計下半年歐洲整體戶儲行業將完成去庫存，亞洲、非洲、拉丁美洲市場的戶儲需求將會上升，帶動逆變器需求逐步改善。此外，中國內地儲能裝機招標量持續高於預期，以及峰谷價差擴闊後工商儲能業務的經濟效益增加，未來整體儲能裝機量的增長勢頭向好，同樣有助提高逆變器需求。

光伏膠膜：今年上半年競爭加劇導致企業盈利承壓，下半年隨着Ｎ型電池銷量增長，或帶動POE類膠膜的銷售佔比上升，有望結構性地改善企業盈利。

光伏玻璃：產能管理轉趨嚴格，今年受惠下半年地面光伏電站建設需求上升，以及雙玻璃光伏組件的市場滲透率提升，光伏玻璃企業的盈利有望回升。

銀漿：銀漿作為製造太陽能電池金屬電極的材料，隨着TOPCon電池滲透率提升，生產電池片所需的銀漿數量及利潤將雙雙提升，預計銀漿行業的整體出貨量和利潤增長空間將顯著增加。

光伏接綫盒：光伏接綫盒的作用是連接和保護太陽能光伏組件，將光伏電池產生的電力與外部綫路連接，傳導光伏組件所產生的電流。隨着芯片接綫盒等新產品的銷售佔比，以及市場佔有率提升，龍頭企業的銷量及盈利雙雙上升。

光伏焊帶：應用於光伏組件電池片之間的連接，預計今年下半年，SMBB光伏焊帶需求有望跟隨Ｎ型電池高速增加，新產品盈利前景較好，有助結構性地改善焊帶企業的盈利。

儲能行業：2022至2025年年均複合增長率逾1倍

今年中國內地的碳酸鋰及矽料價格回落，帶動電池包及光伏元件價格下降，減低發展儲能業務的成本。隨着用電高峰期和低谷期的電費價格差異擴大，以及兩部制電價制度落實，今年工商業儲能的盈利能力顯著提升，預計2023及2025年中國內地儲能的新增容量需求分別為43GWh（吉瓦時）及129GWh，意味2023年按年將增長1.8倍，2022至2025年的年均複合增長率料為103%。

今年第一季美國儲能併網項目雖然略為延期，但受電價持續上漲，中國出口至美國的光伏元件通關順利、美國太陽能投資稅務減免政策落實、美國不同區域之間的電網協調較差、以及停電事件頻發等利好因素支持，預計......

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資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司。如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

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