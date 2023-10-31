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安踏擬出海 未來增長點

財金專欄 2023/10/31

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安踏體育（02020）在內地從事製造及銷售品牌體育用品，品牌組合包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT等，以上半年業績計算，安踏和FILA分佔收入比48%和41%，但經營溢利則為

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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