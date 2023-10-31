安踏擬出海 未來增長點 財金專欄 2023/10/31 分享： 分享： 安踏體育（02020）在內地從事製造及銷售品牌體育用品，品牌組合包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT等，以上半年業績計算，安踏和FILA分佔收入比48%和41%，但經營溢利則為 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股10月收官 有得升無得彈等結果（第四版） 2023/10/30 港股10月收官 有得升無得彈等結果（第四版） 中字股實力談 - 憧憬金融工作 港股短期回穩 2023/10/28 憧憬金融工作 港股短期回穩 中字股實力談 - 港股救生圈 有多少？（第四版） 2023/10/27 港股救生圈 有多少？（第四版） 中字股實力談 - 低PE+高息 中海油抵買 2023/10/27 低PE+高息 中海油抵買 中字股實力談 - 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 2023/10/26 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 市盈率 FILA 中國國務院 中國發改委 安踏體育（02020） 人民幣 歐元 美元