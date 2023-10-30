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攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼

國際 22:37 2023/10/30

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）在10月7日襲擊以色列，當時恐襲剛過，情緒主導一切，以色列上下不會有人對反擊表示質疑。惟隨着時間過去，開始有理性的質疑聲音，來自當地的經濟學家，對政府的財政狀況表達憂慮。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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