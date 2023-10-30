攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 國際 22:37 2023/10/30 分享： 分享： 巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）在10月7日襲擊以色列，當時恐襲剛過，情緒主導一切，以色列上下不會有人對反擊表示質疑。惟隨着時間過去，開始有理性的質疑聲音，來自當地的經濟學家，對政府的財政狀況表達憂慮。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 2023/10/27 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 共和黨大混戰 眾院群龍無首 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 你可能感興趣 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 22:00 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 22:54 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 09:59 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 最新專欄文章 國金札記 - 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 今日 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 政治 地緣政治 經濟 軍事 加沙 巴勒斯坦 阿富汗 恐襲 美國 以色列