區會議席清零 民主黨窮途末路？ 財金專欄 2023/10/31 分享： 分享： 外界評估，民主黨立法會議席清零後，加上籌款頻碰壁，如今區議會議席盡失，將令財政雪上加霜。 區議會選舉提名期昨日截止，泛民無一獲足夠提名過首關。區會議席清零，民主黨財困之餘，亦無官方身份服務市民，但仍未言 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 2023/10/30 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 有政戲 - 拆解老大難問題 特首底氣何來 2023/10/26 拆解老大難問題 特首底氣何來 有政戲 - 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 2023/10/25 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 有政戲 - 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 2023/10/24 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 政治 民主黨 區議會選舉 立法會 區議會 基本法 田北辰 民主思路