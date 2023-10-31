區會議席清零 民主黨窮途末路？

外界評估，民主黨立法會議席清零後，加上籌款頻碰壁，如今區議會議席盡失，將令財政雪上加霜。

區議會選舉提名期昨日截止，泛民無一獲足夠提名過首關。區會議席清零，民主黨財困之餘，亦無官方身份服務市民，但仍未言

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