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周小川：全球經濟復甦不確定性進一步增加

財金猛人追蹤 12:50 2023/10/31

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前中國人民銀行行長、國際金融論壇聯合主席、第十二屆中國政協副主席長周小川表示，受多重風險疊加的影響，國際貿易和投資增速大幅放緩，全球經濟復甦緩慢且不均衡，不確定性進一步增加。

周小川早前出席在廣州舉行的國際金融論壇二十周年全球年會時指，全球通脹升速雖有所減緩，但核心通脹能黏性較強，下降速度緩慢。因此，主要已開發經濟體央行或在較長時間內維持高利率的環境，全球債務風險和金融風險都值得關注。

他又引述國際貨幣基金組織（IMF）預測，顯示今年全球通脹水平將從2022年的8.7%降至6.8%，但大多數國家的通脹至少要到2025年才回落至央行目標水平

IMF亦在10月份發布了最新報告顯示，全球經濟成長率預計將從2022年的3.5%放緩至2024年的2.9%（見下圖 左表），遠低於2000年至2019年期間3.8%的平均水平。這與2024年的全球經濟成長速度，和世界貿易組織（WTO）和經濟合作暨發展組織（OECD）其他國際機構也預期較低

點擊圖片放大

因此，周小川強調要加強各國的宏觀政策、金融和監理政策的協調，避免單邊主義和單邊制裁造成新的失衡，尤其是把控好已開發經濟體緊縮政策外溢效應，對發展中國家帶來的嚴重衝擊。另外，要聚焦多領域務實合作（見下圖）。

點擊圖片放大

談及中國減碳方面提供財務上支持，周小川指出......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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