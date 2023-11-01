滙豐拆解北水托市力量：現撈底訊號

俗稱「北水」的港股通資金在港股市場的話語權穩步提升，已佔到港股流通市值的7.5%及成交額的15%。滙豐指出，北水有着良好的成功「撈底」紀錄，專門發報告研究它們的行為特性，並歸納成結果。滙豐發現，在北水流入強勁的月份之後，恒生指數和恒生科技指數往往在1至6個月內反彈。

1. 南下資金的購買情況如何？

由8月至10月底以來，北上資金淨流出1,643億元人民幣，而南下資金淨流入達到1421億港元，呈現明顯分歧。

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在行業層面上，南下資金主要購買金融、醫療保健和互聯網股票。在個股層面上，南下資金購買了美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 等成長型股票，以及港交所 （00388） 和建設銀行 （00939） 等價值型股票。

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2. 什麼原因導致南下資金流入和北上資金流出？

一、不同的投資選擇：南水（代表國際投資者）在全球資產上有較高的敞口，通常關注高頻經濟數據。因此，自2023年1月底以來，亞洲基金增加了對韓國的配置，新興市場基金則減少對中國大陸的敞口，增加了對巴西、南非和台灣的配置。與此同時，北水（代表國內投資者）的投資選擇較窄，主要投資於A股和香港市場，更關注國內政策預期。例如，7月政治局會議後出台的支持措施令市場失望，成為南下資金流入的催化劑。

二、人民幣貶值預期：由於北上資金通常以美元計價，外滙損益計入投資回報，故通常情況下人民幣貶值會令南水大幅流出。然而，北水以人民幣計價，國內投資者傾向於持有非人民幣計價的資產作為對抗人民幣貶值的避險。

三、港股估值和股息率具吸引力：在強美元支持下，AH股市盈率溢價達到31.6％，港股相對於A股的吸引力凸顯。同時與全球市場相比，恒指和國指在「市淨率 - 淨資產收益率」估值基礎上顯得被低估。因此，鑑於國內經濟復甦的不確定性、人民幣走弱以及境外股票估值相對具有吸引力，投資者傾向於採用多元化策略，而不僅僅是純粹投資於A股。

3. 市場對這種分歧作出了怎樣的反應？

滙豐發現南北的分歧往往受到國內外經濟疲弱、中美貿易緊張局勢以及其他地區的地緣政治緊張因素的影響。該行通過篩選南下月度流入超過200億港元和北上月度流出超過200億人民幣的六個時期（2019年5月、2020年3月、2020年9月、2022年3月、2022年10月和2023年8至9月），凸顯了這種分歧。除了2020年9月外，國內和全球經濟都疲軟；其中四個時期還伴隨著中美貿易緊張局勢的升級。

滙豐同時發現，在北水流入強勁的月份之後，恒生指數和恒生科技指數往往

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