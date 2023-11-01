華為強勢回歸 中軟恢復增長

中國軟件（00354）業務為發展及提供資訊科技解決方案服務、資訊科技外包服務等，近年積極參與華為業務，是華為鴻蒙生態合作中唯一一家簽約的IT軟件服務公司，故隨着華為強勢回歸市場，去安卓化已上日程，公司

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