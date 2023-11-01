華為強勢回歸 中軟恢復增長 財金專欄 2023/11/01 分享： 分享： 中國軟件（00354）業務為發展及提供資訊科技解決方案服務、資訊科技外包服務等，近年積極參與華為業務，是華為鴻蒙生態合作中唯一一家簽約的IT軟件服務公司，故隨着華為強勢回歸市場，去安卓化已上日程，公司 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 11月會是港股轉捩點（第四版） 2023/10/31 11月會是港股轉捩點（第四版） 中字股實力談 - 安踏擬出海 未來增長點 2023/10/31 安踏擬出海 未來增長點 中字股實力談 - 港股10月收官 有得升無得彈等結果（第四版） 2023/10/30 港股10月收官 有得升無得彈等結果（第四版） 中字股實力談 - 憧憬金融工作 港股短期回穩 2023/10/28 憧憬金融工作 港股短期回穩 中字股實力談 - 港股救生圈 有多少？（第四版） 2023/10/27 港股救生圈 有多少？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 人工智能 華為 軟件 圓底 中國軟件國際（00354） 人民幣 板塊