以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 國際 22:28 2023/10/31 分享： 分享： 以巴戰爭踏入第4周，以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）於加沙地區（Gaza）的地面戰，恐怕一觸即發，平民死傷的數字勢必急升。國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被逼離開加沙北部的逾百萬巴勒斯坦難民（下稱加沙難民）。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 共和黨大混戰 眾院群龍無首 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 你可能感興趣 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 22:00 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 22:54 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 共和黨大混戰 眾院群龍無首 10:57 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 最新專欄文章 國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 今日 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/30 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 國金札記 - 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 2023/10/30 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 政治 地緣政治 以巴關係 加沙 巴勒斯坦 以色列 約旦河西岸 約旦 埃及 戰爭