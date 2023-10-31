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以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃

國際 22:28 2023/10/31

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以巴戰爭踏入第4周，以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）於加沙地區（Gaza）的地面戰，恐怕一觸即發，平民死傷的數字勢必急升。國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被逼離開加沙北部的逾百萬巴勒斯坦難民（下稱加沙難民）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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