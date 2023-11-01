特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 財金專欄 2023/11/01 分享： 分享： 特首李家超不赴APEC，由財爺陳茂波代表出席，此舉是大局為重的最好安排，以免影響至為重要的「習拜會」。 特首李家超終於宣布，不會赴美出席亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，改由財爺陳茂波赴會 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 2023/10/31 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 有政戲 - 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 2023/10/30 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 有政戲 - 拆解老大難問題 特首底氣何來 2023/10/26 拆解老大難問題 特首底氣何來 有政戲 - 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 2023/10/25 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 政治 APEC 李家超 中美關係 習近平 拜登 中國 香港 美國 林鄭月娥