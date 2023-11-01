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特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九

財金專欄 2023/11/01

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特首李家超不赴APEC，由財爺陳茂波代表出席，此舉是大局為重的最好安排，以免影響至為重要的「習拜會」。

特首李家超終於宣布，不會赴美出席亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，改由財爺陳茂波赴會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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