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萬聖節甜點 當選高檔菓子壽心公司

財金猛人追蹤 20:31 2023/11/01

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執筆之時正值萬聖節當日，日本政府亦嚴陣以待，於東京涉谷一帶控制人群，防止慶祝萬聖節的民眾聚集。

繼去年底《今際之國》大熱，今年《咒術迴戰》再助長涉谷區人氣，為避免去年南韓梨泰院慘劇重演成「涉谷事變」，犧牲節日氣氛亦情有可原。

點擊圖片放大

至於日股之中，有關萬聖節服裝的公司寥寥可數，不過糖果甜食業界則相當有趣。例如壽心公司Kotobuki Spirits（日：2222）就是業界一員，不知道讀者又有否試過公司的產品？

壽心主攻高檔菓子 兩皇牌品牌

壽心專營高檔菓子的日本公司，旗下兩個皇牌品牌分別是，以雙層芝士蛋糕聞名的北海道LeTAO，和以海鹽金文拔芝士夾心餅著名的東京牛奶起司工房Tokyo Milk Cheese Factory。起初壽心是家於鳥取縣創業的和菓子公司，後來分別於1998年和2011年，分別創立以上兩個西式菓子品牌。

一直以來，高檔菓子甜食市場均以女性市場和送禮為目標客群。服務日本富裕階層女性為主的高檔百貨公司、毗鄰私營鐵路站的百貨公司、JR鐵路樞紐車站以及大型機場，就是一眾高檔菓子公司最重要的銷售渠道。

壽心的銷售渠道亦相當類似，公司的自營零售店鋪多位於百貨公司，而於機場則多以批發形式經免稅店銷售，而地區策略則尤其聚焦於東京首都圈一帶。

於2013年前，受限於日本國内經濟增長低下，當時公司的收入增長僅有中低單位數。而2013年起訪日旅客連年增加，帶動公司2015年3月至2020年3月的免稅銷售年均複合增長87%，一度佔公司整體收入12%。再加上2011年創立的東京牛奶起司工房發力，帶動公司收入整體收入和營業利潤，於同期分別年均複合增長14%和26%。

至於2020年到2022年疫情期間期間，百貨公司及交通樞紐客流減少，以及訪日旅客幾近清零，令公司一度陷入虧損。但自2022年3月止財年第三季起，隨經濟重啟，壽心已迅速恢復盈利，今年3月止財年收入和盈利更創下新高。

壽心公司對菓子市場的觸覺非常敏銳，其發掘和捕捉消費者口味的能力優秀，再加上公司有善用盈餘收購同業擴展產品類別的往積，筆者認為公司堪稱業界典範。現時唯一瑕疵乃其近40倍市盈率，考慮到訪日中國旅客剛才恢復或帶來驚喜，筆者認為此估值尚可接受。尤其最近公司實施股份拆細，及宣布第二季業績預喜後，股價或因投資者獲利而調整，屬較佳的收集時機。

（筆者公司管理之基金持有壽心權益。）

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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