發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力

樓市氣氛依然疲弱，加上面臨私樓供應量再度攀升，重上歷史新高，發展商為去庫存減價促銷，將抵銷「減辣」利好措施，樓價年內缺乏顯著彈升動力。

而根據房屋局最新資料，截至今年9月底，當局預計未來3至4年間，潛在一手私人住宅供應達10.7萬伙，按季增加2,000伙，重返今年首季有紀錄新高，其中現樓貨尾數目亦升至1.8萬伙，反映一手市場庫存累積

美國自去年中接連加息，不論市民的供樓負擔，或發展商的發展成本亦大增，為更快讓資金回籠，在去貨存的壓力之下，發展商而為求加快散貨速度，只好減價促銷，故預計新盤定價至少在今年會繼續維持低水平。事實上，以政府宣布「減辣」後首個落實推售的市區大型新盤啟德海灣第1期為例，項目將於本周六（11月4日）首輪發售218伙，當中價單發售212伙，實用面積306至586平方呎，折實價575.016萬元、即折實呎價約17987元起，入場呎價創下區內首批新盤逾6年新低紀錄。

情況反映發展商以減價行動，印證外界認為施政報告內「減辣」力度不足，預期短期內市場消化「減辣」措施後，二手交投陸續增多，但估計只會有限度帶動樓價。與此同時，縱觀前述多項負面因素及整體市況，預料今年內樓價難見顯著反彈。

記者：潘淑盈