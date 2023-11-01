加沙難民遷埃及 以色列強人所難 國際 22:54 2023/11/01 分享： 分享： 本欄昨日談及以巴戰爭（稱為以哈戰爭更能反映實況）快將進入地面戰，國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被逼離開加沙（Gaza）北部的逾百萬巴勒斯坦難民（下稱加沙難民）。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 2023/11/01 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/31 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 國金札記 - 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 2023/10/30 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 國金札記 - 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 2023/10/26 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 政治 地緣政治 人口 以巴關係 內塔尼亞胡 埃及 以色列 巴勒斯坦 戰爭