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加沙難民遷埃及 以色列強人所難

國際 22:54 2023/11/01

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本欄昨日談及以巴戰爭（稱為以哈戰爭更能反映實況）快將進入地面戰，國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被逼離開加沙（Gaza）北部的逾百萬巴勒斯坦難民（下稱加沙難民）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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