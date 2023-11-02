澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 財金專欄 2023/11/02 分享： 分享： 澳門復常形勢不錯，預告明年繼續派錢；香港的復甦力度卻不足，明年會否再派消費券，尚未定案。 一海之隔的澳門復常形勢不錯，今年首10個月的賭收超預期，預告明年繼續派錢；香港的復甦力度卻不足，明年會否再派消費 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 2023/11/01 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 有政戲 - 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 2023/10/31 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 有政戲 - 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 2023/10/30 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 有政戲 - 拆解老大難問題 特首底氣何來 2023/10/26 拆解老大難問題 特首底氣何來 政治 香港 澳門 賀一誠 經濟 電子消費券 陳茂波 財政預算案 疫情 施政報告