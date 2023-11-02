澳門復甦好明年派錢 香港又如何？

澳門復常形勢不錯，預告明年繼續派錢；香港的復甦力度卻不足，明年會否再派消費券，尚未定案。

一海之隔的澳門復常形勢不錯，今年首10個月的賭收超預期，預告明年繼續派錢；香港的復甦力度卻不足，明年會否再派消費

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