加沙難民遷埃及 以色列強人所難 財金專欄 2023/11/02 分享： 分享： 雖然西奈半島的總面積達6萬平方米，目前只有60萬人口，當地卻是埃及的戰略要地及旅遊重鎮。 本欄昨日談及以巴戰爭（稱為以哈戰爭更能反映實況）快將進入地面戰，國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被迫離開加 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/01 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 2023/11/01 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/31 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 國金札記 - 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 2023/10/30 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 戰爭 以色列 巴勒斯坦 加沙 埃及 經濟 人口 敘利亞 內塔尼亞胡