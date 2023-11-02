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加沙難民遷埃及 以色列強人所難

財金專欄 2023/11/02

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雖然西奈半島的總面積達6萬平方米，目前只有60萬人口，當地卻是埃及的戰略要地及旅遊重鎮。

本欄昨日談及以巴戰爭（稱為以哈戰爭更能反映實況）快將進入地面戰，國際社會的下一道難題，將是如何應對可能被迫離開加

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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