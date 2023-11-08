【中金評息】美12月加息好處多過風險

美國聯儲局本輪議息會議維持5.25厘至5.5厘，中金於會後公布兩份研報分別解讀聯儲局會議聲明，分析後續政策路徑蛛絲馬迹，並預計聯儲局12月會再加息0.25厘。

中金報告指是次會議資訊雖然有限，但聯儲局會議聲明也加入了金融條件一詞''financial and credit conditions''（條件金融和信貸條件）（見下圖），從而推斷聯儲局認為，如政策緊縮達到了收緊金融和信貸條件的效果，再通過這個來影響增長和通脹，聯儲局則可以暫停甚至停止加息。

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報告又指，現時美聯儲更為著重對需求的擠壓程度，意思是透過政策利率推升融資成本對增量融資需求的抑制效應，以及存量付息壓力對支出的擠壓程度。

究竟聯儲局緊縮夠了未？按目前美聯儲緊縮程度來看，增量需求已普遍受到抑制，但對居民存量消費能力擠壓有限主要分為 增量 和 存量 兩點......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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