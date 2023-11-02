政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 國際 22:56 2023/11/02 分享： 分享： 美國眾議院周三（1日）投票，結果否決驅逐紐約州眾議員桑托斯（George Santos）的動議。這位「政壇大話王」今次甩難，不但要感謝所屬共和黨黨友的全力維護，更有賴民主黨意外助拳。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 吳漢培 欄名 : 國金札記 相關文章 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 今日 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 今日 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/30 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 2023/10/29 反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 你可能感興趣 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 今日 19:48 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 今日 13:48 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 22:37 2023/10/30 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 最新專欄文章 國金札記 - 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 今日 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 2023/11/01 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/31 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 國金札記 - 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 2023/10/30 歐美民眾批以撑巴 輿論愈演愈烈？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 政治 醜聞 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 美國