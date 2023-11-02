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政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？

國際 22:56 2023/11/02

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美國眾議院周三（1日）投票，結果否決驅逐紐約州眾議員桑托斯（George Santos）的動議。這位「政壇大話王」今次甩難，不但要感謝所屬共和黨黨友的全力維護，更有賴民主黨意外助拳。

...

撰文 : 嚴智勇
吳漢培

欄名 : 國金札記

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