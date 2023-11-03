特首60港企赴滬進博會 疫後搶生意

疫後全世界都要搶生意，中國是消費大國，上海進博會今次全面復常，自然吸引很多國家和企業積極參與。

中國不單是世界工廠，周日起在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會，也展示中國是世界消費大市場；「習拜會」前夕

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