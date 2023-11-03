特首60港企赴滬進博會 疫後搶生意 財金專欄 2023/11/03 分享： 分享： 疫後全世界都要搶生意，中國是消費大國，上海進博會今次全面復常，自然吸引很多國家和企業積極參與。 中國不單是世界工廠，周日起在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會，也展示中國是世界消費大市場；「習拜會」前夕 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 2023/11/02 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 有政戲 - 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 2023/11/01 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 有政戲 - 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 2023/10/31 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 有政戲 - 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 2023/10/30 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 政治 中國 上海 展覽 李家超 香港 美國 產品 澳洲 陳茂波