大摩：港鐵已存4負面因素 早退項目另影響本年溢利1成（持續更新）

美國聯儲局在11月2日早上2點公布的議息結果，再一次維持聯邦基金利率不變（點擊圖片放大），大大增加本輪加息周期已到達尾聲的機會。不過，美國開始減息的時間，至截稿前止，市場預料最快也要有較的機會。

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再者，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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11月6日：

【01：00】2023年預測股息率約7厘的藍籌電力股華潤電力 （00836） ，將於本周四（9日）舉行董事會會議，考慮向於相關記錄日期登記在公司股東名冊上的公司股東宣派及派付特別股息。若然潤電派發特別股息獲得通過，有望將其2023年及2024年預測股息率進一步推升，而上述消息也刺激潤電股價升破下降軌（點擊圖片放大）。

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事實上，潤電的傳統火電業務有望持續改善，而可再生能源發電業務也具長期增長動力，可為潤電提供持續增加每股派息的能力，加上其股價相對券商平均目標價及紀錄平均值而言，也具上升空間。更多關於潤電業務前景分析，詳見：【下一頁】

11月5日：

【15：00】傳統大藍籌港鐵 （00066） 在本月1日宣布，提早退出瑞典其中一項鐵路營運，料涉7億元額外開支。隨後摩根士丹利發表研究報告估計，港鐵上述相關款額相當於其2023年基礎溢利的10％，加上港鐵自由現金流較少、經常性利潤恢復緩慢、盈利前景能見度低，以及估值不吸引人，認為該消息增加其負面因素，維持其的投資評級為「減持」，以及目標價29元不變。

摩根士丹利續指出......

11月4日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁】

11月3日：

【15：00】業務重心以大中華地區為主的藍籌保險股友邦保險 （01299） ，在今早開市前公布截至今年9月底止的第三季新業務價值（NBV）錄逾9.9億美元，以固定滙率基準計按年升35%，按實質滙率計升34%；年化新保費升52%至近19.4億美元。摩根大通最新發表的研究報告維持友邦投資評級為「增持」，以及目標價87元不變。

摩通表示，友邦第三季NBV表示超出市場預期......

【13：00】美國聯儲局的貨幣政策影響收息股的吸引力，中資龍頭券商解構聯儲局12月加息機會，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中國神華 （01088） ，分析詳見：【下一頁】

11月2日：

【18：15】美國聯儲局的貨幣政策影響收息股的吸引力，而安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong對聯儲局是次會議結果分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股龍源電力 （00916） ，分析詳見：【下一頁】

11月1日：

延伸閱讀：發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力

【12：45】中銀香港 （02388） 公布第三季業績後，摩根士丹利最新發表的研究報告將中銀今年至2025年間的盈利預測分別上調8.1%、8.4%及7.8%，當中淨利息收入預測亦上調，以反映其淨息差（NIM）及生息資產較高，而其今年非利息收入預測上調7%，主要因為第三季交易相關收入較高。

另外，摩根士丹利基於中銀在成本控制得宜下，將其今年至2025年......

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更多關於10月第五周兼11月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

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