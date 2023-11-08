高盛：2因素續困擾內銀 惟政府債可緩資本壓力（持續更新）

市場觀望中國經濟復甦情況，並等待美國息口轉燈，當中對內銀股有何影響？

專訪宏利陳致洲 談港股後市部署【下一頁】

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再者，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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11月8日：

【15：00】屬熱門收息股的內銀股，季績公布潮已過，高盛最新發表的研究報告指，內銀股第三季純利按年只是持平，反觀今年第二季按年增長7%、去年同期亦有13%增長，當中主要因為零售銀行業務增長疲弱、房地產信貸及地方政府債面對風險，撥備前盈利增長差過預期，回撥亦有限。

高盛估計，內銀股第三季業績期後，市場會下調板塊的預測。該報告更預期，內銀板塊未來淨息差（NIM）持續受壓，流動性收緊將會限制投資收入增長，惟政府債的發行額增加，有助緩和銀行的資本壓力。

高盛將內銀在今年至2025年的撥備前盈利及純利預測，平均分別......

【13：30】逾百年歷史英國資產管理公司施羅德對美國利率及債息，以至定息收入工具配置的最新看法，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股恒安國際 （01044） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

11月7日：

【20：00】熱門收息股內銀股季績公布期過後，野村發表最新研究報告預計，內銀今年度盈利平均增長將穩定在約3%，考慮到今年淨利潤率將低於預期、存量房貸利率下調較預期早和未來幾季貸款利率下調，以及相應下調手續費增長預期，而將內銀今、明兩年淨利潤預測平均分別下調1.3%及2.2%。

野村續指出，監管機構亦對銀保手續費率設置上限，保險代理手續費存在可能下調空間。不過，野村仍預期，隨着財政刺激政策實施，中國宏觀前景改善，仍然繼續看好招商銀行 （03968） ，認為其盈利能力較具韌性......

【16：00】兩者熱門藍籌收息股中國石油 （00857） 及中海油 （00883） ，獲高盛發表最新研究報告，維持「買入」的投資評級，而中石油目標價亦維持7.1元不變，惟中海油目標價由卻由15.5元下調至15.2元。

高盛表示，中石油管理層強調股本回報率（ROE）的提升......

【13：15】中資股季績公布期結束，當中屬收息股的三大油股，獲滙豐環球研究發表最新報告指，其上季業績好壞參半，沒有重大驚喜或驚訝之處。當中，滙豐環研最看好中國石油 （00857） ，認為其垂直整合結構，對油價波動具有一定的防守能力，加上隨着價格管制持續放鬆，天然氣銷售的盈利能力或會改善，維持其投資評級為「買入」，惟將其H股目標價由6.6元下調至6.5元。

滙豐環研表示，上季中石油及中國石化 （00386） 均受惠於成品油的強勁需求，而中海油 （00883） 期內產量亦穩步增長，但受累油價按年表現。該報告提及，按最新指引指......

【12：00】香港地產及收租股為熱門收租股之一，而其增加派息能力與物業市場前景關係密切。物業顧問機構第一太平戴維斯日前發表的報告指出，本港寫字樓租賃市場面臨着可能加速下滑的不利因素。

該報告續指出，由於市場需求萎縮，第三季香港甲級寫字樓租金下跌2%。惟空置率亦下跌0.4%；導致空置率下降的因素之一是位於九龍灣的九龍國際展貿中心即將重建，令租戶尋求其他辦公空間，從而產生搬遷需求，例如香港寬頻 （01310） 和醫院管理局等租戶已搬遷至同一區內。

該報告又提及，市場繼續以節省成本為目標，例如希慎 （00014） 、冠君產業 （02778） 旗下......

11月6日：

【20：30】美國利率以至債息走向，影響收息股的吸引力。施羅德香港固定收益投資總監吳美燕對美息及美債相關看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：置業供樓有沒有輕鬆了？

【16：30】加拿大下議院財經委員會促請聯邦政府，拒絕加拿大皇家銀行（RBC）收購加拿大滙豐銀行。摩根大通就此發表研究報告指，滙豐控股 （00005） 加拿大業務處置的不確定性上升，雖然認為該建議不具有約束力，但是交易無法完成的風險正在上升。

摩通續指出，在不出售加拿大業務的情況下，對滙豐基本面的影響有限，但......

【13：30】傳統大藍籌港鐵 （00066） 在本月1日宣布，提早退出瑞典其中一項鐵路營運（詳見本文昨日【15：00】報道）。花旗日前發表的研究報告認為，港鐵漸進式派息的政策不會受該事件影響，維持其目標價47元，以及投資評級「買入」不變。

花旗指出，港鐵準備在2023年的損益表中，確認一項7億元的開支，有關其提早終止營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的協議，而這項協議近年一直令港鐵虧損，該特許經營權不太可能在2026年結束時再延長......

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【12：15】市場對美國利率預期，影響包括收息股在內的投資部署。就聯儲局上周議息後的資產配置建議，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭的分析詳見：【下一頁】

【06：00】美國利率走向，對收息股的吸引力有極大影響。宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲對美國利率最新展望，詳見：【下一頁】

【01：00】2023年預測股息率約7厘的藍籌電力股華潤電力 （00836） ，將於本周四（9日）舉行董事會會議，考慮向於相關記錄日期登記在公司股東名冊上的公司股東宣派及派付特別股息。若然潤電派發特別股息獲得通過，有望將其2023年及2024年預測股息率進一步推升，而上述消息也刺激潤電股價升破下降軌（點擊圖片放大）。

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事實上，潤電的傳統火電業務有望持續改善，而可再生能源發電業務也具長期增長動力，可為潤電提供持續增加每股派息的能力，加上其股價相對券商平均目標價及紀錄平均值而言，也具上升空間。更多關於潤電業務前景分析，詳見：【下一頁】

11月5日：

【15：00】傳統大藍籌港鐵 （00066） 在本月1日宣布，提早退出瑞典其中一項鐵路營運，料涉7億元額外開支。隨後摩根士丹利發表研究報告估計，港鐵上述相關款額相當於其2023年基礎溢利的10%，加上港鐵自由現金流較少、經常性利潤恢復緩慢、盈利前景能見度低，以及估值不吸引人，認為該消息增加其負面因素，維持其的投資評級為「減持」，以及目標價29元不變。

摩根士丹利續指出......

11月4日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁】

11月3日：

【15：00】業務重心以大中華地區為主的藍籌保險股友邦保險 （01299） ，在今早開市前公布截至今年9月底止的第三季新業務價值（NBV）錄逾9.9億美元，以固定滙率基準計按年升35%，按實質滙率計升34%；年化新保費升52%至近19.4億美元。摩根大通最新發表的研究報告維持友邦投資評級為「增持」，以及目標價87元不變。

摩通表示，友邦第三季NBV表示超出市場預期......

【13：00】美國聯儲局的貨幣政策影響收息股的吸引力，中資龍頭券商解構聯儲局12月加息機會，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中國神華 （01088） ，分析詳見：【下一頁】

11月2日：

【18：15】美國聯儲局的貨幣政策影響收息股的吸引力，而安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong對聯儲局是次會議結果分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股龍源電力 （00916） ，分析詳見：【下一頁】

11月1日：

延伸閱讀：發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力

【12：45】中銀香港 （02388） 公布第三季業績後，摩根士丹利最新發表的研究報告將中銀今年至2025年間的盈利預測分別上調8.1%、8.4%及7.8%，當中淨利息收入預測亦上調，以反映其淨息差（NIM）及生息資產較高，而其今年非利息收入預測上調7%，主要因為第三季交易相關收入較高。

另外，摩根士丹利基於中銀在成本控制得宜下，將其今年至2025年......

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更多關於10月第五周兼11月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

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