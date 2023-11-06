宏利投管陳致洲 薦3大投資主題

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲在接受《MoneyTimes》專訪時表示，目前港股市況波動下，留意以下三大投資主題（見下圖）。

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（1）新能源車板塊；



陳致洲認為內地電動車已成功打入國際市場，雖然行業競爭仍然很激烈，但一些龍頭車企已從競爭中脫穎而出，足以說明他們的質量和成本控制能力：「內地甚麼公司都好，它出得去，打國際市場那些企業都是優品來的，因為它們在內地已經打了那麼多場戰，它成功打出去了，說明cost efficiency一定很強，所以出去了也應該會做得很好。」

（2）旅遊消費板塊；

談及旅遊平台股，陳致洲指主要受到內地政策刺激，繼8月時放寬內地居民出境遊後，內地當局10月起實施區域性入境免簽吸引外國遊客。當中......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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