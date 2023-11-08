中央Call馬 金管大佬齊發功：保經濟保樓市保股市

中央金融工作會議「以加快建設金融強國為目標」，各金融管理部門迅速配合做野。11月8日至10日，2023金融街論壇年會在北京舉辦。 在今日的開幕式上，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證監會主席易會滿就當前經濟金融情勢、貨幣政策、房地產、地方政府債務風險 、量化交易等多個市場關注熱點做出回應。

保經濟：潘功勝在開幕式上表示，觀察中國的經濟成長需要注意兩個視角。一是基數規模。 我國GDP總量已超120兆元（人民幣‧下同），在大基數的背景下，5%的成長已經是不低的速度。二是需要平衡好經濟成長和成長的品質和永續性。我國經濟需要合理成長，但更重要的是實現高品質、永續的發展，轉變經濟成長方式比追求高成長速度更重要。

貨幣政策的穩健性會是保經濟的重要配合。潘功勝表示，下一階段，貨幣政策將更重視跨周期與逆周期調節，平衡短期與長期、穩定成長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，為穩定物價、促進經濟成長、擴大就業、維護國際收 支平衡營造良好的貨幣金融環境。一是維持貨幣信貸和社會融資規模合理成長。 二是持續加強對重大策略、重點領域和薄弱環節的支持。 第三是合理掌握利率水平，推動實體經濟融資成本穩中有降。

保樓市：潘功勝表示，我國房地產市場經過20多年的長周期繁榮，正在進行重大轉型並尋找新的均衡點。 房地產市場轉型帶來了一定挑戰，同時也蘊含了新的發展機會。我國都市化仍處於發展階段，新市民規模較大，剛性及改善性住宅需求有很大潛力，房地產市場長期穩定發展有堅實基礎。

下一步，中國人民銀行將積極配合產業主管機關及地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，引導金融機構維持房地產信貸、債券等重點融資管道穩定，一視同仁滿足不同所有製房地產企業合理融資需求 。 為保障性住宅等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善房屋租賃金融政策體系，推動建構房地產發展新模式。

保股市：易會滿表示，將認真落實中央金融工作會議精神部署，深刻認識資本市場監管的政治性、人民性，全面強化了機構監管，行為監管，功能監管，穿透式監管，持續監管，不斷提高監管的針對性，牢牢守住風險底線，維護資本市場的平穩運行，提振投資者信心，走好中國特色現代資本市場發展之路。

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中央金融工作會議10月30日至31日在北京召開，指明中國未來的金融工作重點方向。滙豐分析會議釋放的重要訊號，對中國未來經濟、金融發展的深遠影響。

是次會議由名字開始就有很強的訊號，過去5次都是「全國」金融工作會議，今次則是「中央」金融工作會議。另外本次會議的定調很高——「以加快建設金融強國為目標」，這在此前同規格的金融會議中從未出現過，反映金融業在國家戰略定位明顯提升。

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會議強調「切實加強金融系統黨的建設」、「依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區」， 滙豐指，這意味中央金融委員會將成為負責協調金融監管的超級監管機構。這某程度上反映了在變革時代中金融監管日益增加的需求，因為隨着金融科技公司和大型科技公司進入金融領域，傳統界限變得模糊，監管套利（即金融機構透過鑽監管規定的漏洞來迴避監管要求）為體制帶來更大挑戰。

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着力化解內房及地方債風險

最受關注的金融風險，當然就是內房及地方政府的債務問題。細分來看︰

對於房地產行業，會議在加強監管的同時，也承諾「促進金融與房地產良性循環；一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」，「因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等『三大工程』建設，建構房地產發展新模式」。

滙豐指出，這要配合《規劃興建保障性住宅的指導意見》（簡稱14號文）一同解讀。14號文提到......

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