滙豐解讀中央金融工作會議：化風險穩增長

中央金融工作會議10月30日至31日在北京召開，指明中國未來的金融工作重點方向。滙豐分析會議釋放的重要訊號，對中國未來經濟、金融發展的深遠影響。

是次會議由名字開始就有很強的訊號，過去5次都是「全國」金融工作會議，今次則是「中央」金融工作會議。另外本次會議的定調很高——「以加快建設金融強國為目標」，這在此前同規格的金融會議中從未出現過，反映金融業在國家戰略定位明顯提升。

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會議強調「切實加強金融系統黨的建設」、「依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區」， 滙豐指，這意味中央金融委員會將成為負責協調金融監管的超級監管機構。這某程度上反映了在變革時代中金融監管日益增加的需求，因為隨着金融科技公司和大型科技公司進入金融領域，傳統界限變得模糊，監管套利（即金融機構透過鑽監管規定的漏洞來迴避監管要求）為體制帶來更大挑戰。

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着力化解內房及地方債風險

最受關注的金融風險，當然就是內房及地方政府的債務問題。細分來看︰

對於房地產行業，會議在加強監管的同時，也承諾「促進金融與房地產良性循環；一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」，「因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等『三大工程』建設，建構房地產發展新模式」。

滙豐指出，這要配合《規劃興建保障性住宅的指導意見》（簡稱14號文）一同解讀。14號文提到......

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