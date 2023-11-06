施羅德：投資企業債券好時機

去年，美國聯儲局於短時間內連番加息，這不利好企業債券市場，但目前這些不利因素正逐漸消退。

金融市場波動在第二季度後大幅下降，其次，盡管違約率上升，企業資產負債表仍然保持強勁，現金資產與債務比率處於穩健水平。

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我們預計聯儲局加息周期已見頂，投資者可以享受到加息後有較高的企業債券收益率。此外，聯儲局持續加息機會不高，這意味着利率上升導致潛在資本損失的可能性亦會降低，投資者可以考慮加快部署對企業債券的投資。

自新冠疫情爆發，大多數企業的財務質素已經加強，以美國企業為例，它們的違約風險只有3%，而歐洲企業的違約風險更低於2%。與過往表現和美國投資級信貸相比，歐洲投資級債券的估值相對便宜......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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