瑞士百達談無節制的危機

今年夏天，多達6,000名遊客湧向新疆火焰山景區，見證當地一個巨大的温度計錄得攝氏80度的高温紀錄。亞洲各地紛紛出現高温天氣，香港過去幾個月連續經歷超强颱風及暴雨，極端氣候每年於全球上演均帶來嚴重損害。

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根據世界經濟論壇（WEF）指出，在碳中和戰爭中，亞洲是最重要的戰場，因亞洲既是全球經濟增長的「最重要引擎」，也是最易受「無節制的碳排放增長量」的影響地區。

環境問題正在重塑亞洲和整個世界，雖然增加了部分企業的經營風險，但亦為某些公司帶來發展機會，例如那些致力於發展環境解決方案的相關公司，將受益於提高效率的尖端技術應用，以及支撑較高且持續增長的有利營運環境。以電動車為例，再生能源的使用愈多，愈有機會為社會帶來變革。在投資上，是一條顯而易見的捷徑......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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