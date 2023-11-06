歐元目標1.09美元 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 為免損害聖誕銷情，不論聯儲局加息周期見頂與否，料聯儲局不會輕率於12月14日議息會加息。再下一次聯儲局議息會有待明年2月1日，假使上述分析正確，期間在缺乏加息支持下料對美元不利，相反可對歐元看高一綫。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 你可能感興趣 美元利淡蠢蠢欲動 今日 01:00 美元利淡蠢蠢欲動 英鎊1.21至1.24上落 今日 01:00 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 01:00 日圓150水平暫穩 最新專欄文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 加元目標升至1.35 今日 加元目標升至1.35 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數