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歐元目標1.09美元

財金專欄 2023/11/06

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為免損害聖誕銷情，不論聯儲局加息周期見頂與否，料聯儲局不會輕率於12月14日議息會加息。再下一次聯儲局議息會有待明年2月1日，假使上述分析正確，期間在缺乏加息支持下料對美元不利，相反可對歐元看高一綫。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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