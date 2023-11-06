歐元目標1.09美元

為免損害聖誕銷情，不論聯儲局加息周期見頂與否，料聯儲局不會輕率於12月14日議息會加息。再下一次聯儲局議息會有待明年2月1日，假使上述分析正確，期間在缺乏加息支持下料對美元不利，相反可對歐元看高一綫。

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