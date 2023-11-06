英鎊1.21至1.24上落

英倫銀行估計，今年第三及第四季GDP按季增長將分別只有0%及0.1%。這解釋為何面對着6.7%高通脹率，英倫銀行於上周議息會還不作加息原因。相對一籃子貨幣，英鎊仍屬偏高，限制往後上升能力。料英鎊暫於

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