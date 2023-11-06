日圓150水平暫穩 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 於10月底議息會，日央行把來年通脹預期提升至2.8%，首次高於該行制定的2%通脹目標，即已為日後加息開綠燈。另日本財金官員亦接連對弱日圓發出警告。而聯儲局11月停加息後亦增強了市場對美息見頂預期。日圓 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 你可能感興趣 美元利淡蠢蠢欲動 今日 01:00 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 01:00 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 01:00 英鎊1.21至1.24上落 最新專欄文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 加元目標升至1.35 今日 加元目標升至1.35 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數