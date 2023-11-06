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日圓150水平暫穩

財金專欄 2023/11/06

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於10月底議息會，日央行把來年通脹預期提升至2.8%，首次高於該行制定的2%通脹目標，即已為日後加息開綠燈。另日本財金官員亦接連對弱日圓發出警告。而聯儲局11月停加息後亦增強了市場對美息見頂預期。日圓

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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