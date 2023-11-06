據CoreLogic數字指，澳洲房住樓價自今年1月見底後反彈7.6%，現距離樓價歷史高位只差0.5%。早前報道澳洲9月年通脹率重上5.6%，明顯澳洲的4.1%息率不足以遏抑過熱樓市及通脹，上述數字公布

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