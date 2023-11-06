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澳元上望66美仙

財金專欄 2023/11/06

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據CoreLogic數字指，澳洲房住樓價自今年1月見底後反彈7.6%，現距離樓價歷史高位只差0.5%。早前報道澳洲9月年通脹率重上5.6%，明顯澳洲的4.1%息率不足以遏抑過熱樓市及通脹，上述數字公布

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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