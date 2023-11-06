澳元上望66美仙 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 據CoreLogic數字指，澳洲房住樓價自今年1月見底後反彈7.6%，現距離樓價歷史高位只差0.5%。早前報道澳洲9月年通脹率重上5.6%，明顯澳洲的4.1%息率不足以遏抑過熱樓市及通脹，上述數字公布 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 你可能感興趣 美元利淡蠢蠢欲動 今日 01:00 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 01:00 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 01:00 英鎊1.21至1.24上落 最新專欄文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 加元目標升至1.35 今日 加元目標升至1.35 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數