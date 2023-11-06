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紐元58.5至60.5美仙波動

財金專欄 2023/11/06

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新西蘭第三季失業率攀至3.9%的兩年高位。數字反映當地經濟弱的一面，亦增強市場對紐元息率見頂看法。紐元內在基礎因素雖弱，但隨市場同時增強對美國加息周期見頂想法，及盼望中美領導人會面有助改善中美關係以至

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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