  • 26°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元目標升至1.35

財金專欄 2023/11/06

分享：

分享：

加元上周於1.39兌1美元水平作急速反彈非無因。首先，這是過去一年加元的重要技術支持位。其次，現今油價並不低，惟歐美冬季臨近及中東局勢不穩等都利支撑油價以至加元。而聯儲局加息周期有望見頂亦利加元走強。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元利淡蠢蠢欲動
今日
美元利淡蠢蠢欲動
歐元目標1.09美元
今日
歐元目標1.09美元
英鎊1.21至1.24上落
今日
英鎊1.21至1.24上落
日圓150水平暫穩
今日
日圓150水平暫穩
澳元上望66美仙
今日
澳元上望66美仙

你可能感興趣

美元利淡蠢蠢欲動
今日 01:00
美元利淡蠢蠢欲動
歐元目標1.09美元
今日 01:00
歐元目標1.09美元
英鎊1.21至1.24上落
今日 01:00
英鎊1.21至1.24上落

最新專欄文章

美元利淡蠢蠢欲動
今日
美元利淡蠢蠢欲動
紐元58.5至60.5美仙波動
今日
紐元58.5至60.5美仙波動
澳元上望66美仙
今日
澳元上望66美仙
日圓150水平暫穩
今日
日圓150水平暫穩
英鎊1.21至1.24上落
今日
英鎊1.21至1.24上落
經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數

上一篇文章

美元利淡蠢蠢欲動

下一篇文章

紐元58.5至60.5美仙波動