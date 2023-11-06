加元目標升至1.35 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 加元上周於1.39兌1美元水平作急速反彈非無因。首先，這是過去一年加元的重要技術支持位。其次，現今油價並不低，惟歐美冬季臨近及中東局勢不穩等都利支撑油價以至加元。而聯儲局加息周期有望見頂亦利加元走強。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 你可能感興趣 美元利淡蠢蠢欲動 今日 01:00 美元利淡蠢蠢欲動 歐元目標1.09美元 今日 01:00 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 01:00 英鎊1.21至1.24上落 最新專欄文章 美元利淡蠢蠢欲動 今日 美元利淡蠢蠢欲動 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數