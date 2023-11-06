加元目標升至1.35

加元上周於1.39兌1美元水平作急速反彈非無因。首先，這是過去一年加元的重要技術支持位。其次，現今油價並不低，惟歐美冬季臨近及中東局勢不穩等都利支撑油價以至加元。而聯儲局加息周期有望見頂亦利加元走強。

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