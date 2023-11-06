  • 26°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元利淡蠢蠢欲動

財金專欄 2023/11/06

分享：

分享：

當美元利好因素逐漸被消化，提防利淡因素逐一浮現，美元弱勢將會顯露。

自9月底至今，美滙指數便一直橫行於約105至108區間。期間，就算美國公布第三季GDP大幅增長4.9%，又或美國10年債息上穿5厘時，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元目標1.09美元
今日
歐元目標1.09美元
英鎊1.21至1.24上落
今日
英鎊1.21至1.24上落
日圓150水平暫穩
今日
日圓150水平暫穩
澳元上望66美仙
今日
澳元上望66美仙
紐元58.5至60.5美仙波動
今日
紐元58.5至60.5美仙波動

你可能感興趣

歐元目標1.09美元
今日 01:00
歐元目標1.09美元
英鎊1.21至1.24上落
今日 01:00
英鎊1.21至1.24上落
日圓150水平暫穩
今日 01:00
日圓150水平暫穩

最新專欄文章

加元目標升至1.35
今日
加元目標升至1.35
紐元58.5至60.5美仙波動
今日
紐元58.5至60.5美仙波動
澳元上望66美仙
今日
澳元上望66美仙
日圓150水平暫穩
今日
日圓150水平暫穩
英鎊1.21至1.24上落
今日
英鎊1.21至1.24上落
經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數

上一篇文章

美30年國債中綫分注收集

下一篇文章

加元目標升至1.35