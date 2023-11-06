美元利淡蠢蠢欲動 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 當美元利好因素逐漸被消化，提防利淡因素逐一浮現，美元弱勢將會顯露。 自9月底至今，美滙指數便一直橫行於約105至108區間。期間，就算美國公布第三季GDP大幅增長4.9%，又或美國10年債息上穿5厘時， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標1.09美元 今日 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 你可能感興趣 歐元目標1.09美元 今日 01:00 歐元目標1.09美元 英鎊1.21至1.24上落 今日 01:00 英鎊1.21至1.24上落 日圓150水平暫穩 今日 01:00 日圓150水平暫穩 最新專欄文章 加元目標升至1.35 今日 加元目標升至1.35 紐元58.5至60.5美仙波動 今日 紐元58.5至60.5美仙波動 澳元上望66美仙 今日 澳元上望66美仙 日圓150水平暫穩 今日 日圓150水平暫穩 英鎊1.21至1.24上落 今日 英鎊1.21至1.24上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數