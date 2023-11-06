當美元利好因素逐漸被消化，提防利淡因素逐一浮現，美元弱勢將會顯露。

自9月底至今，美滙指數便一直橫行於約105至108區間。期間，就算美國公布第三季GDP大幅增長4.9%，又或美國10年債息上穿5厘時，

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