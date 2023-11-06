美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 若事件令香港無法進行正常的司法審判，中央不排除被迫出手，啟動國安法55條，國安公署可要求把案件移送內地法院審理。 壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》案，12月18日開審，預計需時80天。美議員此時卻 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 2023/11/03 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 有政戲 - 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 2023/11/02 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 有政戲 - 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 2023/11/01 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 有政戲 - 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 2023/10/31 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 有政戲 - 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 2023/10/30 港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 制裁 港區國安法 中國 香港 美國 外交 律政司 法官 黎智英 劉兆佳