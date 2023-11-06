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美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着

財金專欄 2023/11/06

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若事件令香港無法進行正常的司法審判，中央不排除被迫出手，啟動國安法55條，國安公署可要求把案件移送內地法院審理。

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》案，12月18日開審，預計需時80天。美議員此時卻

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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