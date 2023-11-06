  • 26°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 02:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？

財金專欄 2023/11/06

分享：

分享：

從目前情勢看，重演70年代石油危機、「最壞干擾情境」成真的機會渺茫，皆因一眾中東產油國現時極需要石油收益。

世界銀行（World Bank）上周發表最新一期商品展望報告，對中東局勢一旦升級作沙盤推演，指

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真
2023/11/05
伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真
國金札記 - 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？
2023/11/03
「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？
國金札記 - 加沙難民遷埃及 以色列強人所難
2023/11/02
加沙難民遷埃及 以色列強人所難
國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從
2023/11/01
以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從
國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼
2023/10/31
攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼
石油 布蘭特期油 戰爭 伊朗 以色列 石油輸出國組織 黎巴嫩 巴勒斯坦 地緣政治 銀行

下一篇文章

東北大雪 因何發紫