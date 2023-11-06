伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 財金專欄 2023/11/06 分享： 分享： 從目前情勢看，重演70年代石油危機、「最壞干擾情境」成真的機會渺茫，皆因一眾中東產油國現時極需要石油收益。 世界銀行（World Bank）上周發表最新一期商品展望報告，對中東局勢一旦升級作沙盤推演，指 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/05 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 國金札記 - 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/03 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 國金札記 - 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/02 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 2023/11/01 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 國金札記 - 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/31 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 石油 布蘭特期油 戰爭 伊朗 以色列 石油輸出國組織 黎巴嫩 巴勒斯坦 地緣政治 銀行