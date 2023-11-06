伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？

從目前情勢看，重演70年代石油危機、「最壞干擾情境」成真的機會渺茫，皆因一眾中東產油國現時極需要石油收益。

世界銀行（World Bank）上周發表最新一期商品展望報告，對中東局勢一旦升級作沙盤推演，指

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