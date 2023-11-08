芒格眼下比亞迪的靈魂

以熱門股比亞迪（01211）而論,若你也是股東之一,那你當初又是因為什麼而選比亞迪？

神級投資大師查理·芒格（Charlie Munger ）近日在一個商業播客（ Podcast ）節目，談了他投資比亞迪的原因，他買比亞迪，原來就是買「王傳福」這個人。並分享為什麼要重點投資偉大的公司。

芒格認為，現在的汽車行業要有高額利潤已經十分困難，沒有人知道誰會成為最終的贏家。電動汽車的出現徹底改變了整個汽車行業，並且進入需要大量的資本投入。汽車銷售的方式也發生了變化，加之汽車製造業中強大的工會存在。所以他甚至沒有關注汽車行業。

那麼，電動車還有投資的價值嗎？

芒格回答：對於一兩家真正優質的電動汽車企業而言是的，但對於其他公司肯定不是。

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為什麼投資比亞迪？

芒格指出，那個傢伙（王傳福）是個天才。他是工程學博士學位，看一眼其他公司的零部件，就知道怎麼製造，從來沒見過這樣的人。

王傳福癡迷於親手製造產品，所以他更靠近一綫。換句話說，可能比馬斯克更擅長製造。

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