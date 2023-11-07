復星財富李曉翀：蘋果防守性強 具兩大焦點

蘋果（Apple，美：AAPL）仍是筆者值得關注的焦點美股之一，「美股七俠」之中，筆者認為，若經濟轉差，下行時期，抵抗能力至少能排在第二位，僅次於微軟（Microsoft，美：MSFT）。



短期內，市場更著眼於報表層面及下季公司部分預期與市場預期不相符的方面，顯然，這是長線收集的看官更為樂見的情景，特別是，有兩大焦點不容忽視。

1. Vision Pro 外界期待大

第一個焦點，來自Vision Pro。蘋果一向「慢工出細貨」，所以，短期內，Vision Pro仍是外界對蘋果最大的期待所在，雖然業績會提及的相關字眼不多，但關子卻賣得不錯。



業績會上，蘋果提及Vision Pro並不類似於AirPods或Apple Watch這些傳統的穿戴設備，蘋果表示從來沒有vision pro這樣的產品，因此該公司將在商店中提供演示。

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無獨有偶，之前市場已經傳出2024年初，蘋果零售員工要接受Vision Pro培訓，先是美國市場，再之後擴充到其他市場。筆者試著推算，明年6月WWDC大會剛好是官宣Vision Pro一周年，不排除是開賣的時機，但「例牌」大玩飢餓營銷。

2. AI進展深藏不露

第二個焦點，是關於蘋果在生成式AI方面的進展。雖然是次蘋果仍算「俾面」提及了一下，但整體的表述仍是目前不會對外披露具體的情況，只是繼續透露會開展工作及投入相當多的資金。



另外，蘋果亦提及將AI作為基礎技術，幾乎覆蓋了該公司每一個產品，比如個人語音和即時語音郵件、碰撞檢測等救生功能， 這些功能都離不開AI，只是該公司沒有為其貼上AI的標籤，而是以使用者的實際利益命名。



筆者認為，早在今年作為AI應用得火熱之前，Siri的面世已經是算是AI在手機上的初步應用，筆者曾經試過iPhone在失靈的情況下，靠著Siri去聯絡他人。因此，若用現時AI的技術改版Siri，實際上，蘋果本身已經走在AI應用的前列。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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