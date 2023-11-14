安本：料中國在4領域有更多支持政策
重點：
中央政府加大了針對性的支持力度，引導經濟實現5%的年度增長目標及往後的前景。
宏觀經濟指標顯示出一些正面的信號，表明針對性的政策支持可能開始發揮作用。
房地產市場的疲弱至今仍然持續，因此，預計在未來幾個月內會有更多的寬鬆措施，主要在私人消費支出、房地產、地方債務問題及資本市場四個領域。
隨着中國的復甦速度低於市場預期，中央政府加大了針對性的支持力度，引導經濟實現5%的年度增長目標及往後的前景。
近幾個月來，當局推出了一系列財政和貨幣措施，以促進國內消費和增強體系內的流動性。回顧在7月的政治局會議上，中國最高決策機構提出了六項重點措施，包括：
- 加大反周期宏觀調控力度；
- 對疲弱的房地產市場放寬限制，以鼓勵購房者；
- 解決地方政府債務問題；
- 刺激特定領域的消費，如消費電子產品和電動車；
- 恢復民營企業的信心和投資；
- 最後，努力恢復對中國資本市場的信心。
萬億國債助重建和改善城市基礎設施
最近，中國極其罕有地將2023年的預算赤字，從GDP的3%提高到3.8%，以彌補中央政府債務的增加。它批准了1萬億元（1,370億美元）的國債發行，以幫助重建和改善城市基礎設施。
現時的支持足夠嗎？
一直以來，我們都說，中國經濟復甦將會逐步實現。宏觀經濟指標顯示出一些正面的信號，表明針對性的政策支持可能開始發揮作用。
中國的第三季度GDP數據最近超出了市場的預期。自6月以來，製造業的工廠活動基本呈上升趨勢。在消費方面，雖然個人支出還有很大的提升空間，但面向消費者的類別如餐飲服務、汽車銷售和網上商品銷售等，都顯示出了復甦的正面迹象。
此外，我們預計行業補貨周期將在本季度出現轉捩點。企業資本支出與庫存周期之間存在很高的相關性，後者顯示出供需平衡並塑造業務預期，並且在中國通常持續約3至4年。
供求情況將續改善
當中國重新開放時，經濟處於去庫存周期的下行階段，即庫存減少過程的開始。因此，由於供應過剩與需求恢復速度緩慢的不匹配，導致價格下跌，並迫使企業進一步削減產能，企業未能看到迅速的復甦。我們預計，供求情況將繼續改善，並最終轉變為全方位的資本支出周期。
至於國內需求的恢復，將取決於消費者信心，而這又受到兩個重要因素的影響......
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撰文 : 姚鴻耀 安本中國股票投資主管
欄名 : 安本觀點