世上最好的枕 現金儲備厚實好睡

俗語有云，有錢有底氣，有錢能解憂排難，萬事好說。現實生活下，追求財富的程度人人不同，但若從求個安心，睡個好覺，承如股神巴菲特（Warren Buffett）曾言：「我們通常會持有200多億美元現金的等值資產，目前收入微薄。但我們睡得很好。」

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資深投資者都懂得保留足夠的應急儲備，以應對突發情況，有助減低內心焦慮。這個理財方法不僅用於企業管理，個人理財同樣有效。

當內心焦躁不安，便容易誤判形勢，做錯決定；只有在心情平靜的情況下，才能做出明智的決策。這種心態在投資決策中非常適用。

善用按揭和分期付款置業

那麼，作為普通人家，要求個安心，睡個好覺，又可以如何保留更多現金儲備呢？以房地產投資為例，投資者可以善用按揭和分期付款，增加資產調配的彈性。

投資海外房地產的朋友很多時會因為物業的樓價不高，或因為無法在當地申請按揭，而計劃一次性支付費用。對於手頭充足的投資者來說，這當然沒問題，但手上現金不多的投資者可能在購買物業後就一下子花光全部資金。如果突然出現需要用錢的意外情況，就可能陷入資金周轉困難的境地。

屆時，即使想要出售資產以獲取資金，也需要時間，而且在短時間內出售物業，很可能被迫以較低價格出售。相反，如果使用按揭或分期付款的方式購買物業，就可以保留一部分現金作為流動資金，以應對突發情況。

其次，在物業價格下跌時，如果手頭有流動資金可以進行其他投資，就可以不急於出售價格下跌的資產。在這種情況下，投資者可以安心等待物業價格回升。特別是如果購買的物業是出租的並且能夠帶來穩定的收入，就更不需要急於出售。

長期持有才能獲穩定回報

長期投資者都明白，投資價格會有波動，只有長期持有才能獲得穩定的回報。當手頭缺乏流動資金時，即使物業價格上升，投資者也可能無法增持更多物業。美國俄亥俄州的物業在過去3年中已上漲33%，這令到不少客戶查詢購買額外物業的資訊。

為了讓客戶保留現金，毋須一次付清樓價費用，以備未來所需，市場上有分期付款方案，即使是首次在美國投資物業且當地沒有其他資產的人也可以申請。

投資者只需支付物業價格的30%至50%作為首期，便可購置物業。而物業的租金收入可以用來支付利息，甚至只需支付利息而不需要還本金。待資產組合成熟後，投資者可以向當地金融機構申請按揭，套現並支付剩餘款項。這樣，投資者可以最大程度地槓桿化資金。

無論手上擁有多少資產，筆者認為理財策略就像生活常識一樣，每個人都應該學會。愈早學會理財，就愈能精明地管理財務，從而享受生活，每天都睡個好覺。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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