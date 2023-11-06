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中東各有盤算 談何團結抗以？

國際 22:40 2023/11/06

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以巴爆發衝突，投資者最關心油價，欄友昨日文章談到世界銀行的報告，指一旦以巴問題觸發70年代級別石油禁運，油價可升至每桶157美元。須知去年的烏克蘭戰事初期高位，布油亦僅約120美元，世銀推演數字實在驚人，難怪成熱話。該文亦提到出現此情況機會渺茫，但到底有幾渺茫？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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