中東各有盤算 談何團結抗以？ 國際 22:40 2023/11/06 分享： 分享： 以巴爆發衝突，投資者最關心油價，欄友昨日文章談到世界銀行的報告，指一旦以巴問題觸發70年代級別石油禁運，油價可升至每桶157美元。須知去年的烏克蘭戰事初期高位，布油亦僅約120美元，世銀推演數字實在驚人，難怪成熱話。該文亦提到出現此情況機會渺茫，但到底有幾渺茫？ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 今日 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/03 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 2023/11/02 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 2023/10/30 攻加沙不明智 以色列恐陷泥沼 你可能感興趣 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 今日 14:58 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 12:35 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 21:04 2023/11/03 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 最新專欄文章 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 今日 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 國金札記 - 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 今日 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 國金札記 - 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/03 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 國金札記 - 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/02 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 國金札記 - 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 2023/11/01 以哈難逃地面戰 加沙難民何去何從 地緣政治 石油 政治 黎巴嫩 加沙 伊朗 巴勒斯坦 世界銀行 以色列 約旦