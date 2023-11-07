啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向

啟德方艙醫院部分單位享無敵海景，地靚艙佳，多個政策局都爭住要。

啟德世運道地皮早前被選中興建簡約公屋，附近豪宅業主大表反對，地產商就更關注，跑道前端方艙醫院所在的海景貴重地皮又會如何？據知，政府已有傾向

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