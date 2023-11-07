啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 財金專欄 2023/11/07 分享： 分享： 啟德方艙醫院部分單位享無敵海景，地靚艙佳，多個政策局都爭住要。 啟德世運道地皮早前被選中興建簡約公屋，附近豪宅業主大表反對，地產商就更關注，跑道前端方艙醫院所在的海景貴重地皮又會如何？據知，政府已有傾向 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 2023/11/06 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 有政戲 - 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 2023/11/03 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 有政戲 - 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 2023/11/02 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 有政戲 - 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 2023/11/01 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 有政戲 - 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 2023/10/31 區會議席清零 民主黨窮途末路？ 政治 啟德 方艙醫院 發展商 施政報告 財政司 黃偉綸 郵輪碼頭 啟德體育園 青年宿舍