內地經濟學家余永定：基礎設施投資是扭轉中國經濟跌勢出路

中國社會科學院學部委員、中國世界經濟學會會長余永定表示，中國需要進行基礎設施投資，以扭轉中國經濟持續下跌趨勢的主要出路。

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中國國內生產總值（GDP）持續下跌趨勢，余永定指國內需要進行的投資項目是傳統意義上的「基礎設施」，包括以下3點：

（1）支持技術創新

（2）產業鏈重塑

（3）醫療養老設施

余永定指出，中國與美國及其他西方國家不同，現在沒有面臨通脹和經濟成長之間的兩難，而但問題是GDP增速持續下跌，擔心的是通貨緊縮。

余永定認為，目前中國還有相當大的擴張性財策和貨策的執行空間，維持較高的經濟增長率，

「這種狀況意味着，有充分的財政、貨幣空間，如果充分利用好，完全能夠解決我們目前的問題。這與體制改革沒有抵觸外，而且可以互相促進，以彌補『總需求不足』。」

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編輯：鍾采餘

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