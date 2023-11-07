「人才稅」先免後徵 樓市新力軍 地產 13:59 2023/11/07 分享： 分享： ▲ 「人才稅」先免後徵 樓市新力軍 新一份施政報告宣布減辣後，樓市近期成交氣氛即見好轉，其中，合資格外來人士置業時所需繳付的雙辣稅，改動為先免後徵，為市場注入「活水」之餘，更帶來極大推動力。以過去一周的新盤市場為例，於上周六開售的啟德新盤，就有約一半買家為專才或新香港人，二手市場也不時出現專才入市個案，例如奧運站浪澄灣6座高層F宗，實用面積548平方呎，上周獲內地專才「即睇即買」，斥968萬元購入，呎價17,664元。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力 2023/11/06 發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力 負資產可惡化到甚麼程度？ 2023/11/06 負資產可惡化到甚麼程度？ 觀望《施政報告》 新盤慢速推售 2023/10/23 觀望《施政報告》 新盤慢速推售 個個都講睇淡樓市 唔通個個都睇淡？ 2023/10/20 個個都講睇淡樓市 唔通個個都睇淡？ 提振樓市需組合拳 單靠減辣效力有限 2023/10/14 提振樓市需組合拳 單靠減辣效力有限 香港 二手市場 啟德 浪澄灣 樓價 一手市場