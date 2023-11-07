▲ 「人才稅」先免後徵 樓市新力軍

新一份施政報告宣布減辣後，樓市近期成交氣氛即見好轉，其中，合資格外來人士置業時所需繳付的雙辣稅，改動為先免後徵，為市場注入「活水」之餘，更帶來極大推動力。以過去一周的新盤市場為例，於上周六開售的啟德新盤，就有約一半買家為專才或新香港人，二手市場也不時出現專才入市個案，例如奧運站浪澄灣6座高層F宗，實用面積548平方呎，上周獲內地專才「即睇即買」，斥968萬元購入，呎價17,664元。

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