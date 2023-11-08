施羅德：現時買債券可緩解兩大風險

重點：

1. 美國聯儲局委員會成員對於長期主要政策利率的中位數預測為2.5厘，這遠低於目前5.25厘至5.5厘的範圍。 2. 與現金相比，債券更能夠鎖定長期利率回報。 3. 若經濟情況惡化，環球央行可能會減息以刺激需求。「現金回報率下跌，債券回報率上升」的情況，一直在歷史上不斷重演。

現時，美國和英國的現金存款利率為5厘，而歐洲的利率為3厘至4厘，這與投資政府債券可獲得的收益率相當接近。優質（投資級別）企業債券的孳息率更高，美國和英國企業債券的息率約為6.5厘，歐洲則接近4.6厘。

然而，債券價格可升可跌，但現金則不會。這讓很多投資者感到疑惑：

債券是否值得投資呢？

以下有兩個論點，支持投資債券。



1. 再投資風險

這是個很重要的問題。目前，投資者能夠從現金存款獲取5厘的回報率，但在1年或5年後，又是否能夠獲取相同回報呢？

若投資者選擇現金存款，這意味着他們的資產，將會面臨央行調整利率的風險，亦被稱為「再投資風險」。即使短期利率不太可能回落至近年的超低水平，但同時預計不會長期維持在目前的高水平。

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舉例來說，美國聯儲局委員會成員對於長期主要政策利率的中位數預測為2.5厘，這遠低於目前5.25厘至5.5厘的範圍。相反，若投資者買入債券並持有至到期日，就能夠鎖定長期利率（假設發行人沒有出現違約情況，參照歷史數據，這是對政府及優質企業債券的合理假設）。盡管短期內，債券價格會出現波動，但實際上對長期投資影響不大。

債券更能夠鎖定長期利率回報

與現金相比，債券更能夠鎖定長期利率回報。投資者可以從平均到期期限為10年的優質美國企業債券，獲得6.5厘的回報率。對於不想資金被長期鎖定的投資者來說，則可持有平均到期期限為3年的短期企業債券，以獲得6.2厘的回報率。

至於那些願意承擔更高風險的投資者，可考慮持有平均到期期限為5年的高收益債券，以及平均到期期限為12年的新興市場債券，以獲得約9.5厘的回報率。

這些債券的回報率，都比現金利率的長遠預計升幅要高得多。投資者或許會想：「我聽到了，但我對現時的現金利率很滿意。當現金利率回落時，我將會投資債券」。遺憾的是情況並非如此......

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註解：本文引用的所有孳息率均截至2023年10月23日。除另有說明外，孳息率指以美元計值的債券孳息率。英鎊計值的企業債券孳息率十分接近。歐元計值債券的孳息率通常低1.5厘左右。

資料來源：施羅德投資觀點（2023年11月）

延伸閱讀：施羅德：經濟軟着陸具三大挑戰（新增圖表）

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁】

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