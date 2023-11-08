印度經濟看好 具有投資潛力

印度是全球增長最快的主要經濟體之一。印度二季度GDP漲7.8%，MSCI印度指數年初至今也漲逾7%（按美元計），而其20年的收益率則接近10%，無疑是二十國集團中增速最快的國家之一。不過，這種強勁表現長遠能否維持下去？

▼ 點擊圖片放大

StashAway經濟分析師認為，在無法避免短期市場波動的情況下，有3個關鍵點支持印度的經濟增長，而未來甚至有潛力進一步加快。

(1) 龐大人口結構 將引領全球經濟

印度擁有龐大的人口結構，早前更超越中國成為全球人口最多的國家，而聯合國預期印度人口將持續增長到2060年中旬。

這種龐大的人口結構在未來不僅帶動印度的服務及製造業，在未來10年，隨着印度的國家收入增加及中產階級擴大，印度更將成為全球經濟的主要消費者之一。

印度智庫PRICE預期，到2030年，印度的中產階級將增加約7,500萬人，而「富豪級」家庭將增加2,500萬個，即有機會帶動約2.7兆美元的全球額外消費開支。

(2) 經濟改革釋放投資與就業潛力

上述的人口結構對經濟增長具重要影響，但要實現這潛力，就必須有足夠的高質就業機會。但印度過去的投資表現受到官僚問題、基礎設施不足以及法規混亂等因素的制約，平均投資率僅佔GDP的25%，遠低於亞洲其他主要經濟體，這也妨礙了整體經濟的發展。

近年，印度積極進行經濟改革，例如降低企業稅及實施政府激勵措施以吸引海外投資者。全球電子產業巨頭富士康因此計劃於印度投資超過12億美元建廠，預期將創造約10萬個就業機會。同時，政府也致力於推動基礎設施投資，增加了23/24財政年度的基礎設施預算，有望改善物流成本，營造更有利的營商環境並吸引私人投資。

(3) 積極控制通脹 穩定海外滙率

印度經濟長期面對高通脹的問題。為此，印度儲備銀行採取一系列貨幣政策。例如於2016年引入了通脹目標框架，旨在控制通脹率並將其維持在4%+/-2%的範圍內，現時印度的通脹率基本上維持在目標範圍內，平均為5%，較以往平均8%的水平低。

過往印度高通脹（特別是與美國相比）導致印度盧比兌美元的滙率持續走弱，自上世紀90年代以來，印度盧比兌美元的平均貶值率為5%左右，即按美元計的投資回報率會偏低。成功控制通脹對於提升印度的投資吸引力至關重要，直接關係到貨幣滙率的穩定，有助於創造更穩定的投資環境及預測投資回報潛力，進而吸引更多的外國投資者。

宏觀數據 看好印度經濟

綜合上述，印度經濟正在經歷一個積極的結構性轉變，包括龐大且不斷增長的消費者基礎、有利的營商政策、基礎設施發展的進步以及更穩定的宏觀經濟環境。這些因素共同預示着印度在未來幾年具有強勁的增長潛力，同時也推動了股票市場的表現。印度市場的長期投資潛力使其成為一個特別吸引人的投資目標。

StashAway經濟分析師相信印度股票市場具有增長空間，因此投資者可以考慮印度市場相關資產。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此