商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國際 21:33 2023/11/07 分享： 分享： 要判斷企業的價值，其生意是否可為，不能單看其做大做強的進攻能力，防守性同樣重要，即一旦面對逆境，會否輕易承受致命一擊。幾年前巔峰期估值曾達470億美元（約3666億港元）的共享辦公平台WeWork，便是防守力薄弱的例子，在今次商用物業下行周期中申請破產。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/03 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 2023/11/02 以哈地面戰在即 加沙難民無處可逃 你可能感興趣 中東各有盤算 談何團結抗以？ 22:40 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 14:58 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 12:35 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 最新專欄文章 國金札記 - 中東各有盤算 如何團結抗以？ 今日 中東各有盤算 如何團結抗以？ 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 國金札記 - 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 國金札記 - 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/03 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 經濟 商廈 在家工作 空置率 三藩市 WeWork