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商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草

國際 21:33 2023/11/07

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要判斷企業的價值，其生意是否可為，不能單看其做大做強的進攻能力，防守性同樣重要，即一旦面對逆境，會否輕易承受致命一擊。幾年前巔峰期估值曾達470億美元（約3666億港元）的共享辦公平台WeWork，便是防守力薄弱的例子，在今次商用物業下行周期中申請破產。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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