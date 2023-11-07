商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草

要判斷企業的價值，其生意是否可為，不能單看其做大做強的進攻能力，防守性同樣重要，即一旦面對逆境，會否輕易承受致命一擊。幾年前巔峰期估值曾達470億美元（約3666億港元）的共享辦公平台WeWork，便是防守力薄弱的例子，在今次商用物業下行周期中申請破產。

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