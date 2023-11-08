業績將修復 恒安估值增

恒安集團（01044）在內地從事衞生巾、紙巾和紙尿片業務，2023年上半年收入比分別為26%、59%和5%，而盈利連續兩年半下跌後，今年下半年業績有望修復，加上預測PE只有11倍以及預測息率5.8厘，

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