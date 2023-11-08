業績將修復 恒安估值增 財金專欄 2023/11/08 分享： 分享： 恒安集團（01044）在內地從事衞生巾、紙巾和紙尿片業務，2023年上半年收入比分別為26%、59%和5%，而盈利連續兩年半下跌後，今年下半年業績有望修復，加上預測PE只有11倍以及預測息率5.8厘， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 2023/11/07 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 中字股實力談 - 閱文重拾增長 政策推動文創 2023/11/07 閱文重拾增長 政策推動文創 中字股實力談 - 港股告別「化學」彈？（第四版） 2023/11/06 港股告別「化學」彈？（第四版） 中字股實力談 - 強國靠金融 恒指繼續升 2023/11/04 強國靠金融 恒指繼續升 中字股實力談 - 港股真假升「秀」（第四版） 2023/11/03 港股真假升「秀」（第四版） 每股盈利 市盈率 每股派息 目標價 電子商貿 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 人民幣 板塊