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業績將修復 恒安估值增

財金專欄 2023/11/08

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恒安集團（01044）在內地從事衞生巾、紙巾和紙尿片業務，2023年上半年收入比分別為26%、59%和5%，而盈利連續兩年半下跌後，今年下半年業績有望修復，加上預測PE只有11倍以及預測息率5.8厘，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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