「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流

香港第二次主辦國際金融領袖投資峰會，有財金中人說，美資大行高層今年全部來齊了，更重要的是補了上次的「不足」。

全球矚目的「習拜會」料本月中上演，中美近來互動多多。香港近日也有多場國際活動，雲集中、港、美

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