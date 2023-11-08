「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 財金專欄 2023/11/08 分享： 分享： 香港第二次主辦國際金融領袖投資峰會，有財金中人說，美資大行高層今年全部來齊了，更重要的是補了上次的「不足」。 全球矚目的「習拜會」料本月中上演，中美近來互動多多。香港近日也有多場國際活動，雲集中、港、美 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 2023/11/07 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 有政戲 - 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 2023/11/06 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 有政戲 - 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 2023/11/03 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 有政戲 - 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 2023/11/02 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 有政戲 - 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 2023/11/01 特首不赴APEC 「習拜會」機會九成九 政治 中美關係 中國 香港 美國 金融 拜登 陳茂波 制裁 中國人民銀行