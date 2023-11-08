商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草

截至今年第三季，美國整體寫字樓空置率達13.3%，傳統科企根據地三藩市的空置率更達20%。

要判斷企業的價值，其生意是否可為，不能單看其做大做強的進攻能力，防守性同樣重要，即一旦面對逆境，能否輕易承受致

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