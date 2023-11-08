商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 財金專欄 2023/11/08 分享： 分享： 截至今年第三季，美國整體寫字樓空置率達13.3%，傳統科企根據地三藩市的空置率更達20%。 要判斷企業的價值，其生意是否可為，不能單看其做大做強的進攻能力，防守性同樣重要，即一旦面對逆境，能否輕易承受致 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/07 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國金札記 - 中東各有盤算 如何團結抗以？ 2023/11/07 中東各有盤算 如何團結抗以？ 國金札記 - 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂將成真？ 國金札記 - 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/03 「政壇大話王」甩難 美兩黨聯手力保？ 國金札記 - 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 2023/11/02 加沙難民遷埃及 以色列強人所難 疫情 經濟 美國 在家工作 空置率 三藩市 WeWork 年金 美元