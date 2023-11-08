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滙豐環研薦8股 港股釋出4大利好訊號（附盈利預測）

研究報告 20:57 2023/11/08

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滙豐環球研究最新研報表示，港股估值和收益率吸引，展望未來會釋出4大利好訊號，並將8隻股份配置「買入」評級。

自今年8月以來，南下資金流和北上資金流的急劇背離，滙豐環球研究報告指出現背離是由以下3種因素驅動：

1）不同的投資機會；
2）人民幣貶值預期；
3）港股估值和收益率吸引。

報告又指，通常南下資金市場上「買入回調」 （buying the dip）表現良好，特別是當南下和北上資金流出現背離時，導致港股通常會在1至6個月後出現反彈。

滙豐環研將8隻可南向交易的股份，配置為「買入」評級：比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、中信建投証券 （06066） 、海吉亞醫療 （06078） 、翰森製藥 （03692） 、華潤啤酒 （00291） 、敏華控股 （01999） 、小米集團 （01810）

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展望未來，該行認為港股會釋出4大利好訊號......更多內容，用戶請登入。

報告來源：滙豐環球研究

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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