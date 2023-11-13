中金薦3投資主綫 包括2收息股（持續更新）

美國聯儲局加息周期到達尾聲的機會愈來愈高，惟中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股的內銀股、內險股，以香港的地產及收租股的前景如何？

專訪國策專家趙文利 港股策略風格轉進取【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：施羅德：現買債券可避兩投資風險

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11月13日：

【17：45】中金最新發表的港股市場明年展望報告指，港股的弱勢已延續近三年，今年初被寄予厚望的反彈也沒能持久，反而在三季度創出新低，這至少說明兩點：

一方面，單純的低估值和高風險溢價可以促成反彈，但不是能持續或反轉的理由；

另一方面，外部擾動的緩解如美債利率與地緣局勢同樣能夠促成反彈，但後勁還要看內生增長，2019年初和今年初的快速反彈後都轉為震蕩，也都與增長沒能及時「接棒」有關。

中金續指出，基於中國政策漸進推進，以及美債利率逐步回落的假設，認為港股處於逐步築底過程，明年在基準情況下有約10%至15%的上行空間。至於當前市場，中金認為......

【15：45】屬熱門收息股的內銀股完成季績公布期，而瑞銀最新發表評級報告指，郵儲銀行 （01658） 首九個月稅後淨利潤長2.4%，首次較其他四大銀行增長速度慢，故認為郵儲行今次或是盈利增長的拐點，並將郵儲行在2023至2025年的每股盈測下調7%至16%，以及將其目標價由6.6元下調至......

【12：15】建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對於高息股的最新看法，詳見：【下一頁】

【11：00】海通國際日前發表的報告指，領展 （00823） 截至今年9月底止中期物業收入淨額按年增10%，可分派收入按年升1.7%，業績大致符合市場預期；中期每基金單位分派130.08仙，撇除供股影響按年微升0.4%，也大致符合市場預期。

此外，海通國際雖然對領展2024至2026財年（年結日：3月底）的收入預測維持不變，但是考慮到其平均借貸成本低於該行原先預期，而略微下調其利息支出預測，更估計......

更多關於領展的分析，詳見本文今日【01：00】報道。

延伸閱讀：地皮流標停不了？

【06：30】內房股在新冠疫情及行業債務危機爆發前，為熱門收息股欴一，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對內房行業的最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：新舊行長 在講甚麼

【01：00】熱門收息股領展 （00823） 在上周公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派（點擊圖片放大）及負債情況有驚喜。再者，綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較領展上周收市價高出約21.7%。

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更多關於領展分析，詳見：【業績及前景分析】【估值修復】

11月12日：

【15：00】內銀股為熱門收息股之一，而國家金融監督管理總局在早前正式發布《商業銀行資本管理辦法》正式稿，將由2024年1月1日起正式實施。就此，惠譽評級旗下惠譽博華表示，相比年初發布的《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，是次正式稿對於對標準法下，部分風險暴露項目的信用風險權重進行了調整，預期多數大中型商業銀行資本節約效果更為明顯。

惠譽博華續表示，整體而言......

11月11日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股四川成渝高速 （00107） ，分析詳見：【下一頁】

11月10日：

【20：00】熱門收息股領展 （00823） 在11月8日中午公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派在經供股攤薄調整後，按年及按半年均見回升（點擊圖片放大）。綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較今天收市價高出約21.7%。

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【13：30】摩根大通最新發表的研究報告指，香港本地銀行年初至今的可觀盈利增長未能推動股價，是由於市場對資產質素的憂慮升温，蓋過了淨息差（NIM）擴張帶來的利好因素。摩通續指出，由於銀行的撥備前利潤（PPOP）增長放緩，以及信貸成本正常化的時間較長，料2024年盈利增長勢頭將放緩。

摩通認為......

延伸閱讀：高息投資

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國銀河 （06881） ，分析詳見：【下一頁】

11月9日：

【17：15】屬熱門收息股之一的藍籌REIT領展 （00823） ，昨日公布截至今年9月底止的2024財年上半年每單位可分配收入，雖然按年減16%至約1.3元，但撇除供股影響，領展上半年度每基金單位分派應升0.4%。瑞銀最新發表的研究報告，雖維持領展的投資評級為「買入」，但卻將其目標價由59.2元下調至53.9元。

瑞銀表示......

【14：00】滙豐環球研究最新發表的研究報告表示，港股估值和收益率吸引，展望未來會釋出4大利好訊號，並將8隻股份配置「買入」評級。當中不乏收息股，更多分析詳見：【下一頁】

【13：00】摩根士丹利最新發表的研究報告預計，到2030年，中國天然氣需求增長將保持在較高單位數，並在此後繼續攀升；而隨着中國經濟增長趨穩，工業領域「煤改氣」可能會重新加速，並扭轉今年的疲軟態勢。

摩根士丹利仍然認為，天然氣是中國碳中和道路的關鍵組成部分，中國正在積極爭取管道天然氣和液化天然氣的長期進口合同，並促進國內天然氣生產，顯示行業參與者和政府對天然氣需求的長期預期，而龍頭天然氣企業在未來幾年的銷量增長將高於行業水平。

股票選擇方面......

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更多關於11月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

編輯：蕭悅潾

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